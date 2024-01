ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Hellofresh auf 'Overweight' - Ziel 17 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat HelloFresh nach der jüngsten Kursschwäche von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 18 auf 17 Euro gesenkt. Die Aktie sei eine Story mit zwei unterschiedlichen Seiten: Während das Fertigmahlzeiten-Geschäft überzeuge, schwächelten die Kochboxen, schrieb Analyst Luke Holbrook in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Markt unterschätze das Potenzial mit Fertigessen in Nordamerika und Europa. Die "Factor" genannte Sparte alleine rechtfertige derzeit die stark gesunkene Marktbewertung./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2024 / 05:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

