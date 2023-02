ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Nel auf 'Overweight' und Ziel auf 22 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat NEL ASA von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 13 auf 22 norwegischen Kronen angehoben. Unternehmen, die im Bereich "grüner Wasserstoff" unterwegs seien, dürften zu den Hauptnutznießern einer Kombination der Förderung Erneuerbarer Energien der Europäischen Union und den USA sein, schrieb Analyst Arthur Sitbon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Stimmung für die Branche dürfte sich verbessern. Das norwegische Unternehmen Nel, das Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff biete, dürfte darüber hinaus von einer steigenden Ergebnisdynamik profitieren. Zudem biete es einen der wenigen Optionen voll vom europäischen Green Deal profitieren zu könnten./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2023 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------