Nokia Aktie
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
|
15.01.2026 11:39:38
ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,50 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Nokia von 4,20 auf 6,50 Euro angehoben und die Aktien von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft. Terence Tsui setzt mit seiner Empfehlung vom Donnerstag auf die Nachfrage nach Netzwerkausrüstung durch das Thema Künstliche Intelligenz (KI). Nach Jahren des Umbaus und der Portfoliooptimierung seien die Finnen schlanker - mit unterschätztem Potenzial durch KI-Rechenzentren./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|15.01.26
|Nokia Overweight
|Morgan Stanley
|13.01.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
