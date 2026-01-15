Nokia Aktie

WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681

15.01.2026 11:39:38

ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Nokia von 4,20 auf 6,50 Euro angehoben und die Aktien von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft. Terence Tsui setzt mit seiner Empfehlung vom Donnerstag auf die Nachfrage nach Netzwerkausrüstung durch das Thema Künstliche Intelligenz (KI). Nach Jahren des Umbaus und der Portfoliooptimierung seien die Finnen schlanker - mit unterschätztem Potenzial durch KI-Rechenzentren./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

15.01.26 Nokia Overweight Morgan Stanley
13.01.26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
05.01.26 Nokia Market-Perform Bernstein Research
19.12.25 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.12.25 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
