ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Societe Generale auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Societe Generale (Société Générale (Societe Generale)) von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 35 Euro angehoben. Die französische Bank habe beträchtliches Restrukturierungspotenzial, das dazu beitragen könnte, Kapital freizusetzen, schrieb Analystin Giulia Aurora Miotto in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der neue Vorstandschef Slawomir Krupa dürfte dieses Thema beim Kapitalmarkttag im September besonders adressieren. Zudem sei beim Zinsüberschuss im französischen Privatkundengeschäft im zweiten Halbjahr eine Bodenbildung erkennbar und 2024 Wachstum. Die Societe Generale sei günstig bewertet mit entsprechend attraktivem Aufwärtspotenzial./ajx/tih

