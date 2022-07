ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley nimmt Delivery Hero mit 'Equal-weight' auf

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Bewertung der Papiere von Delivery Hero bei einem Kursziel von 57 Euro mit "Equal-weight" wieder aufgenommen. Durch seine regionale Aufstellung sei der Essenslieferdienst besser gegen eine hohe Inflation geschützt als vergleichbare Unternehmen, schrieb Analystin Miriam Josiah in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf dem Weg zur Profitabilität gebe es aber noch hohe Hürden. Damit verbunden sei ein größeres Risiko für Wachstumsenttäuschung./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2022 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben