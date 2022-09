ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley senkt Allianz auf 'Equal-weight' - Ziel 205 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Allianz SE (Allianz) von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 239 auf 205 Euro gesenkt. Analyst Ashik Musaddi begründete die Abstufung in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit mangelnder Gewinndynamik und mangelnder Vorhersagbarkeit mit Blick auf Aktienrückkäufe./mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2022 / 23:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

