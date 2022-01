ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley senkt EDF auf 'Equal-weight' und Ziel auf 10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat EDF (EDF (Electricité de France)) angesichts staatlicher Interventionen wegen hoher Strompreise sowie nach Abschaltungen von Atomkraftwerken von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft. Das Kursziel wurde von 18 auf 10 Euro gesenkt. Die Sicht auf die kurz- und langfristigen Gewinne des Stromversorgers sei gering, schrieb Analyst Arthur Sitbon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf den hohen erwarteten Verschuldungsgrad von EDF im Jahr 2022 und womöglich weitere negative Nachrichten über die Verfügbarkeit von Kernenergie./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2022 / 18:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

