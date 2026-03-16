Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
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16.03.2026 11:44:38
ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley senkt Henkel auf 'Underweight' - Ziel 66,50 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Henkel (Henkel vz) von 68,00 auf 66,50 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft. Die Papiere von Henkel und Beiersdorf hätten zwar zuletzt enorm unter Druck gestanden, im Vergleich zur Konsumbranche überwogen aber weiter Korrekturrisiken, schrieb Tilly Eno am Montag. Bei Henkel sieht sie vor allem Konjunktursorgen und Rohstoffkosten als Gründe./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 05:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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