ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley senkt Vonovia auf 'Underweight' - Ziel 24 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und ein Kursziel von 24 Euro angegeben. Nach der ersten Zinssenkung der Europäischen Zentralbank gebe es zunächst kaum Chancen auf einen weiteren Kurstreiber, schrieb Analyst Bart Gysens in einem am Freitag vorliegenden Kommentar zur deutschen Immobilienbranche. Die Aktienbewertungen erschienen verglichen mit seinem Basisszenario fair. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sei so eher negativ./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2024 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

