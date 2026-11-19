DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
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19.11.2026 15:19:38
ANALYSE-FLASH: MPCM belässt DHL Group auf 'Hold' - Ziel 53 Euro
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Hold" belassen. Ein Zusammenschluss der beiden Konkurrenten GLS und dpd wäre auf kurze Sicht kein Risiko für DHL, schrieb Christian Cohrs am Donnerstag. Zunächst müsse die Kommission der Europäischen Union dem Deal zustimmen, darauf würde eine dreijährige Integrationsphase folgen. Seiner Ansicht nach handelt es sich um eine Fusion aus der Schwäche heraus. Der vereinte Frachtvolumenanteil von GLS und dpd sei von geschätzt 25 Prozent im Jahr 2014 auf zuletzt 19 Prozent gesunken./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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19.11.26
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19.11.26
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|DHL Group Hold
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|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|19.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|57,90
|-0,99%
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