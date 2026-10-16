AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
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16.10.2026 12:19:38
ANALYSE-FLASH: MPCM hebt Aixtron auf 'Buy' - Ziel runter auf 42 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus MPCM hat Aixtron (AIXTRON SE) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 56 auf 42 Euro gesenkt. Der starke Auftragseingang im dritten Quartal sorge für gute Planungssicherheit mit Blick auf 2027, schrieb Malte Schaumann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass sich die positive Auftragsdynamik des Halbleiterindustrie-Zulieferers fortsetzen wird. Das niedrigere Kursziel begründete er mit der seit dem Sommer gesunkenen Branchenbewertung./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 09:07 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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