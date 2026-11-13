GFT Aktie
WKN: 580060 / ISIN: DE0005800601
|
13.11.2026 13:10:38
ANALYSE-FLASH: MPCM senkt GFT Technologies auf 'Hold' und Ziel auf 29 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für GFT Technologies (GFT SE) von 32 auf 29 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Kurszielsenkung sei hauptsächlich auf die Erhöhung seiner Kapitalkostenprognose aufgrund höherer Zinsen zurückzuführen, schrieb Felix Ellmann am Freitag. Das neue Anlagevotum begründete er mit dem Hinweis, dass der Aktienkurs sein neues Kursziel nahezu erreicht habe./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GFT SE
|
13.11.26
|Schwacher Handel: SDAX letztendlich leichter (finanzen.at)
|
13.11.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
13.11.26
|ANALYSE-FLASH: MPCM senkt GFT Technologies auf 'Hold' und Ziel auf 29 Euro (dpa-AFX)
|
13.11.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
13.11.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
12.11.26
|ROUNDUP: Softwareanbieter GFT erhöht Jahresziele im KI-Boom - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
12.11.26
|EQS-News: GFT Technologies Accelerates Growth and Significantly Improves Profitability in the First Nine Months of 2026 – Guidance Raised (EQS Group)
|
12.11.26
|EQS-News: GFT Technologies beschleunigt Wachstum und steigert Profitabilität deutlich in den ersten neun Monaten 2026 – Prognose angehoben (EQS Group)
Analysen zu GFT SE
|13.11.26
|GFT Hold
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GFT SE
|25,95
|-10,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.