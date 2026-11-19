HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
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19.11.2026 11:34:38
ANALYSE-FLASH: MPCM senkt Hugo Boss auf 'Sell' - Ziel fast halbiert
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für HUGO BOSS von 60 auf 35 Euro nahezu halbiert und die Aktien von "Buy" auf "Sell" abgestuft. Absicherungsgeschäfte im Kontext der Übernahme durch Frasers hielten den Kurs auf kurze Sicht an der Marke von 38 Euro, schrieb Christoph Dolleschal am Donnerstag. Ab Mitte 2027 dürfte die Unterstützung durch Aktienoptionen schwinden und der Kurs dürfte sich seinem Kursziel von 35 Euro annähern. Auch eine Dividendenaktie werde Hugo Boss wohl in den kommenden Jahren nicht werden./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 07:51 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Nachrichten zu HUGO BOSS AG
Analysen zu HUGO BOSS AG
|10:45
|HUGO BOSS Sell
|Warburg Research
|12.11.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|HUGO BOSS Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:45
|HUGO BOSS Sell
|Warburg Research
|12.11.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|HUGO BOSS Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|11.08.26
|HUGO BOSS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|10:45
|HUGO BOSS Sell
|Warburg Research
|10.11.26
|HUGO BOSS Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|HUGO BOSS AG
|38,16
|-0,03%