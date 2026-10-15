KION GROUP Aktie

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WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

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15.10.2026 11:33:38

ANALYSE-FLASH: MPCM senkt Ziel für Kion auf 54 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Kion (KION GROUP) von 58 auf 54 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Stefan Augustin sieht nach der gekürzten Jahresprognose nur wenig Entlastung: Die nicht voll ausgelasteten Kapazitäten im Segment Industrial Trucks & Services (ITS) dürften das Schlussquartal und das Jahr 2027 belasten, schrieb er in seiner Analyse am Donnerstag. Er kürzte seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) bis 2028./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 07:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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