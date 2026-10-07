KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
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07.10.2026 12:34:38
ANALYSE-FLASH: MPCM senkt Ziel für Kion auf 58 Euro - 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Kion (KION GROUP) von 61 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Aussagen des Lagerbewirtschaftungsausrüsters zum dritten Quartal brauche es ein starkes viertes Quartal, um die Jahresziele zu erreichen, schrieb Stefan Augustin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertung sei indes günstig./rob/mf/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 07:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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