Vossloh Aktie
WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107
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23.10.2026 14:35:38
ANALYSE-FLASH: MPCM senkt Ziel für Vossloh auf 57 Euro - 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Vossloh von 60 auf 57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Bahntechnikkonzerns hätten die erwartete Schwäche gezeigt, schrieb Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der konkretisierte Ausblick impliziere indes ein starkes Schlussquartal. Cohrs senkte dennoch seine Schätzungen, da er den Marktkonsens für 2026 für zu hoch hält./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Nachrichten zu Vossloh AG
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23.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags (finanzen.at)
|
23.10.26
|ANALYSE-FLASH: MPCM senkt Ziel für Vossloh auf 57 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
23.10.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX beginnt Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
22.10.26
|ROUNDUP: Vossloh wird für 2026 noch pessimistischer - Belebung im Schlussquartal (dpa-AFX)
Analysen zu Vossloh AG
|23.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|27.07.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Vossloh AG
|48,72
|-5,76%
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