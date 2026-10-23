Vossloh Aktie

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WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107

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23.10.2026 14:35:38

ANALYSE-FLASH: MPCM senkt Ziel für Vossloh auf 57 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Vossloh von 60 auf 57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Bahntechnikkonzerns hätten die erwartete Schwäche gezeigt, schrieb Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der konkretisierte Ausblick impliziere indes ein starkes Schlussquartal. Cohrs senkte dennoch seine Schätzungen, da er den Marktkonsens für 2026 für zu hoch hält./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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02.10.26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
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