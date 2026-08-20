ANALYSE-FLASH: MWB belässt Tonies auf 'Buy' - Profitabilität geschmälert

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus MWB Research hat die Einstufung für tonies nach Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 17,25 Euro auf "Buy" belassen. Dank der US-Geschäfte habe der Spielwarenhersteller im ersten Halbjahr die Erwartungen übertroffen, schrieb Oliver Wojahn am Donnerstag. Die Nachfrage nach den Lautsprecherboxen und zugehörigen Figuren entwickle sich robust. Allerdings hätten US-Zölle und ein höherer Anteil an Tonieboxen mit geringeren Margen vorübergehend an der Profitabilität genagt./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 09:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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