tonies Aktie
WKN DE: A3CM2W / ISIN: LU2333563281
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20.08.2026 13:04:38
ANALYSE-FLASH: MWB belässt Tonies auf 'Buy' - Profitabilität geschmälert
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus MWB Research hat die Einstufung für tonies nach Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 17,25 Euro auf "Buy" belassen. Dank der US-Geschäfte habe der Spielwarenhersteller im ersten Halbjahr die Erwartungen übertroffen, schrieb Oliver Wojahn am Donnerstag. Die Nachfrage nach den Lautsprecherboxen und zugehörigen Figuren entwickle sich robust. Allerdings hätten US-Zölle und ein höherer Anteil an Tonieboxen mit geringeren Margen vorübergehend an der Profitabilität genagt./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 09:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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