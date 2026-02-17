NORMA Group Aktie
ANALYSE-FLASH: MWB Research belässt Norma Group auf 'Buy' - Ziel 20 Euro
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus MWB Research hat die Einstufung für Norma Group (NORMA Group SE) nach vorläufigen Zahlen mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten vom vierten Quartal und dem Gesamtjahr 2025 hätten seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Leon Mühlenbruch am Dienstag. Der Analyst hob vor allem den robusten operativen Cashflow des Autozulieferers positiv hervor./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 10:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
