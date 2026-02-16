Bechtle Aktie

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

16.02.2026 13:49:38

ANALYSE-FLASH: MWB Research hebt Bechtle auf 'Buy' - Ziel bleibt 44 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus MWB Research hat Bechtle bei unverändertem Kursziel von 44 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Harald Hof hält den jüngsten Kursrutsch der Papiere des IT-Dienstleisters für übertrieben. Er geht im Geschäftsjahr 2026 von einer Stabilisierung der Erträge aus, wie er am Montag schrieb. Als strukturelle Geschäftstreiber erwähnte er die Cloud-Migration, Cybersicherheit und die Ablösung von Windows 10. Massive KI-Investitionen führten außerdem zu in manchen Bereichen zu Angebotsengpässen und steigenden Hardwarepreisen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 09:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

12.02.26 Bechtle Buy UBS AG
09.02.26 Bechtle Kaufen DZ BANK
09.02.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
06.02.26 Bechtle Buy UBS AG
06.02.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
Bechtle AG 32,46 -1,40%

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
