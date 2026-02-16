Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|
16.02.2026 13:49:38
ANALYSE-FLASH: MWB Research hebt Bechtle auf 'Buy' - Ziel bleibt 44 Euro
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus MWB Research hat Bechtle bei unverändertem Kursziel von 44 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Harald Hof hält den jüngsten Kursrutsch der Papiere des IT-Dienstleisters für übertrieben. Er geht im Geschäftsjahr 2026 von einer Stabilisierung der Erträge aus, wie er am Montag schrieb. Als strukturelle Geschäftstreiber erwähnte er die Cloud-Migration, Cybersicherheit und die Ablösung von Windows 10. Massive KI-Investitionen führten außerdem zu in manchen Bereichen zu Angebotsengpässen und steigenden Hardwarepreisen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 09:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|32,46
|-1,40%
