12.01.2026 13:04:38

ANALYSE-FLASH: MWB Research hebt FMC auf 'Buy' und Ziel auf 47 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus MWB Research hat FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 46 auf 47 Euro angehoben. Die Beschleunigung des Aktienrückkaufprogramms wirke als Katalysator für die Bewertung des Dialysekonzerns, schrieb Harald Hof am Montag. Die zweite Tranche dürfte bereits im Mai 2026 abgeschlossen werden, statt bisher angenommen bis Mitte 2027. Damit sinke die Anzahl ausstehender Aktien um nahezu 10 Prozent./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 10:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

