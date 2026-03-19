HelloFresh Aktie

HelloFresh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.03.2026 14:19:39

ANALYSE-FLASH: MWB Research senkt Hellofresh auf 'Hold' und Ziel auf 4,10 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für HelloFresh von 7,00 auf 4,10 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die vorab veröffentlichten Jahreszahlen des Kochboxenversenders hätten durchwachsene Signale ausgesandt, schrieb Alexander Zienkowicz am Donnerstag. Seine deutlich reduzierten Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 reflektierten den trüben Ausblick auf das laufende Jahr sowie eine flachere Wachstumskurve für Umsatz und Ergebnis über 2026 hinaus./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HelloFresh

mehr Nachrichten