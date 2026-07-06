Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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06.07.2026 16:41:39

ANALYSE-FLASH: MWB Research senkt Symrise auf 'Hold' - Fairer Wert fast erreicht

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für Symrise von 95 auf 100 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Abed Jarad verwies in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung auf den jüngsten Kursanstieg der Papiere, die nun nahe ihrem fairen Wert notierten. Die Geschäftstrends zum Jahresauftakt dürften sich im zweiten Quartal und darüber hinaus verbessern. Das weitere Kurspotenzial des Aromenherstellers hänge aber von einer dauerhaften Beschleunigung des organischen Umsatzwachstums sowie einem nachlassenden Gegenwind seitens des Geschäftsumfelds und der Wechselkursentwicklungen ab./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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02.07.26 Symrise Buy Deutsche Bank AG
29.06.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
18.06.26 Symrise Buy UBS AG
09.06.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 Symrise Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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Symrise AG 89,70 -1,62% Symrise AG

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