Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
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06.07.2026 16:41:39
ANALYSE-FLASH: MWB Research senkt Symrise auf 'Hold' - Fairer Wert fast erreicht
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für Symrise von 95 auf 100 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Abed Jarad verwies in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung auf den jüngsten Kursanstieg der Papiere, die nun nahe ihrem fairen Wert notierten. Die Geschäftstrends zum Jahresauftakt dürften sich im zweiten Quartal und darüber hinaus verbessern. Das weitere Kurspotenzial des Aromenherstellers hänge aber von einer dauerhaften Beschleunigung des organischen Umsatzwachstums sowie einem nachlassenden Gegenwind seitens des Geschäftsumfelds und der Wechselkursentwicklungen ab./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Nachrichten zu Symrise AG
|
16:41
|ANALYSE-FLASH: MWB Research senkt Symrise auf 'Hold' - Fairer Wert fast erreicht (dpa-AFX)
|
16:05
|EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
16:05
|EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
03.07.26
|DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.07.26
|Buy-Note für Symrise-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG (finanzen.at)
|
01.07.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX steigt letztendlich (finanzen.at)
|
01.07.26
|DAX aktuell: DAX schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
01.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Start im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Symrise AG
|02.07.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|18.06.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|09.06.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.07.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|18.06.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|09.06.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.07.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|09.06.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|12.05.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|08.06.26
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|89,70
|-1,62%
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