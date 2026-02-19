KRONES Aktie

KRONES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.02.2026 15:04:38

ANALYSE-FLASH: MWB senkt Krones auf 'Hold' nach Zahlen - Aber Lob für Barmittel

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für KRONES nach Jahreszahlen von 160 auf 150 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Maschinenbauer habe solide abgeschnitten, wobei die erwartungsgemäße Umsatzdynamik eine Normalisierung zeige, schrieb Thomas Wissler am Donnerstag. Das Wachstum sei von negativen Währungseffekten zunichtegemacht worden, und die Auftragsdynamik habe ihren Höhepunkt wohl hinter sich. Angesichts von Kostendruck und Konkurrenz erscheine zudem das künftige Margenpotenzial begrenzt. Allerdings sitze Krones auf einem hohen Nettobarmittelbestand von 550 Millionen Euro./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 09:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu KRONES AG

mehr Nachrichten