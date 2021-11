ANALYSE-FLASH: NordLB hebt Traton auf 'Kaufen' - Ziel hoch auf 26 Euro

HANNOVER (dpa-AFX Broker) - Die NordLB hat TRATON nach Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 22 auf 26 Euro angehoben. Die Volkswagen-Lkw-Tochter habe Auftragseingang, Absatz, Umsatz und Ergebnisgrößen in den ersten neun Monaten kräftig gesteigert, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Kaufempfehlung für die Aktie begründete er mit den Kursrückgängen der vergangenen Monate sowie der Erwartung deutlicher operativer Verbesserungen in den kommenden Quartalen./edh/ajx

