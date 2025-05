ANALYSE-FLASH: Nuways belässt Borussia Dortmund auf 'Buy' - Ziel 5,20 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Nuways hat die Einstufung für Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,20 Euro belassen. Dank einer grandiosen Serie mit sieben Siegen aus den letzten acht Bundesligaspielen habe der BVB sich von Platz elf noch auf den vierten Platz vorgearbeitet und damit die Berechtigung für die besonders lukrative Champions League erreicht, schrieb Philipp Sennewald in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit den daraus zufließenden hohen Einnahmen sollte das Management in der Lage sein, eine starke Mannschaft um das bereits starke Fundament des Kaders herum aufzubauen. Dies stimme ihn zuversichtlich, dass sich die Borussia in der kommenden Saison problemlos für die Champions League qualifizieren wird./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2025 / 07:58 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2025 / 07:58 / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------