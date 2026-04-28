Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
28.04.2026 09:19:38
ANALYSE-FLASH: Oddo BHF hebt Deutsche Börse nach Zahlen auf 'Outperform'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für die Deutsche Börse von 255 auf 300 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft. Die höhere Ergebnisdynamik dürfte sich fortsetzen, schrieb Roland Pfänder am Dienstag nach dem Quartalsbericht vom Vorabend. Die Resultate hätten die Erwartungen übertroffen./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:21 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:30 / MESZ
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
16:41
|Deutsche Börse-Aktie zieht an: Bestätigte Jahresziele nach starkem Q1 (finanzen.at)
10:52
|Buy für Deutsche Börse-Aktie nach Warburg Research-Analyse (finanzen.at)
10:25
|ROUNDUP: Deutsche Börse steigert Ergebnis zu Jahresbeginn - Prognose bestätigt (dpa-AFX)
09:54
|Deutsche Bank AG beurteilt Deutsche Börse-Aktie mit Buy (finanzen.at)
09:19
|ANALYSE-FLASH: Oddo BHF hebt Deutsche Börse nach Zahlen auf 'Outperform' (dpa-AFX)
08:49
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Deutsche Börse auf 'Buy' - Ziel 280 Euro (dpa-AFX)
27.04.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche Börse auf 'Sector Perform' (dpa-AFX)