ANALYSE-FLASH: Oddo BHF senkt Adidas auf 'Neutral' - Ziel 204 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat adidas von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 252 auf 204 Euro gesenkt. In den vergangenen Monaten seien die Aktienkurse im Konsumgüterbereich und bei Online-Händlern enorm gesunken, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertungen litten unter hoher Inflation und steigenden Zinsen. Nun rücke wohl die Gewinnentwicklung stärker in den Fokus, so der Experte. Nachdem Asos diesbezüglich bereits gewarnt hat, sieht Riemann auch bei Adidas und Zalando Risiken. Puma hänge Adidas ab und komme mit dem Inflationsumfeld besser klar./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2022 / 10:23 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2022 / 17:40 / MESZ

