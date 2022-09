ANALYSE-FLASH: Oddo BHF senkt Compleo auf 'Neutral' und Ziel auf 18 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Compleo (Compleo Charging Solutions) nach Halbjahreszahlen von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 60 auf 18 Euro mehr als gedrittelt. Die Resultate des Herstellers von Ladestationen für Elektrofahrzeuge seien enttäuschend, schrieb Analyst Aurelien Sivignion in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die Umsätze in diesem Jahr habe das Unternehmen eine Warnung ausgegeben. Der Experte reduzierte die Umsatzschätzung für 2022 von 125 auf 105 Millionen Euro. Zudem erhöhte er die Verlustprognose leicht./bek/la

