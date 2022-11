ANALYSE-FLASH: Oddo BHF senkt Fielmann auf 'Neutral' und Ziel auf 33 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Fielmann von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 34 auf 33 Euro gesenkt. Die Optikerkette dürfte ein sehr schwieriges Jahresende verzeichnen, schrieb Analyst Jean Danjou in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kappte seine Prognosen für den Vorsteuergewinn bis 2024 um etwa 10 Prozent. Margensteigerungen schienen in etwas weitere Ferne gerückt zu sein./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2022 / 17:18 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2022 / 06:58 / MEZ