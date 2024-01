ANALYSE-FLASH: Oddo BHF senkt Jungheinrich auf 'Neutral' - Ziel 35 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Jungheinrich von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 44 auf 35 Euro gesenkt. Analyst Fabian Semon rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie in diesem Jahr nur mit begrenzten Impulsen für die Aktie des Lagertechnik-Herstellers. Er verwies auf dessen geringe regionale Diversifizierung, ein begrenztes Auftragspotenzial für Flurförderzeuge und in diesem Jahr fehlende Produkteinführungen. Gute Marktaussichten gebe es bei Gegengewichtsstaplern, doch diese seien für die Geschäfte von Jungheinrich nicht ganz so bedeutend. Die Bewertung der Papiere sei anspruchsvoller im Vergleich zum Wettbewerber Kion./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2024 / 16:05 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2024 / 06:49 / MEZ