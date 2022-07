ANALYSE-FLASH: Oddo BHF senkt Ziel für Mercedes-Benz auf 75 Euro - 'Outperform'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) von 85 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die bevorstehende Berichtssaison werde die Diskussionen um die Aussichten der Autobranche kaum verstummen lassen, schrieb Analyst Michael Foundoukidis in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Aktienbewertungen preisten inzwischen eine schwere Rezession im kommenden Jahr ein. Auch Foundoukidis ist vorsichtig und kappte seine Schätzungen für 2023. Er hält aber den Zeitpunkt für richtig, die unfair abgestraften Favoriten wieder einzusammeln. Er nennt hier Stellantis, Mercedes, Ferrari, Michelin und CIE Automotive./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2022 / 07:00 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2022 / 07:05 / MESZ