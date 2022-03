ANALYSE-FLASH: Oddo BHF startet Befesa mit 'Outperform' - Ziel 78 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Befesa mit "Outperform" und einem Kursziel von 78 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Recycling-Dienstleister profitiere von einem sehr vorteilhaften Preisumfeld, schrieb Analyst Anis Zgaya in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der jüngste Zukauf in den USA und das künftige Wachstum in China stützten die weitere Kapazitätsentwicklung und die geografisch breite Aufstellung des Unternehmens./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2022 / 16:22 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2022 / 17:44 / MEZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------