ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel 14 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Europas größter Billigflieger habe die Gewinnerwartungen im zweiten Geschäftsquartal getoppt, schrieb Analyst Damian Brewer in einer ersten Reaktion am Montag. Die Prognosen für das Gesamtjahr erschienen sehr realistisch./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2019 / 01:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2019 / 01:57 / ET