AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
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30.07.2026 16:04:39
ANALYSE-FLASH: RBC belässt AB Inbev auf 'Outperform' - Ziel 85 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev (Anheuser-Busch InBev) nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe im ersten Halbjahr gut abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen kontrolliere rund 70 Prozent der relevanten Märkte./rob/mf/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:49 / EDT
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