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11.09.2026 12:49:39

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Adidas auf 'Outperform' - Ziel 200 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für adidas mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Die Erwartungen an das zweite Halbjahr seien wenig überraschend eher zurückhaltend, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag. Entscheidend sei Disziplin im Großhandelsgeschäft, um den Boden für ein wohl gutes Jahr 2027 zu bereiten./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 00:45 / EDT

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adidas-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Outperform

Bewertung im Fokus Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der adidas-Aktie durch RBC Capital Markets.

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11.09.26
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11.09.26
 EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Schließung bestehender Long-Call-Positionen und Eröffnung neuer Call-Positionen mit längerer Laufzeit (roll) (Schließung bestehender ... (EQS Group)
11.09.26
 EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Schließung bestehender Long-Call-Positionen und Eröffnung neuer Call-Positionen mit längerer Laufzeit (roll) (Eröffnung neuer ... (EQS Group)
11.09.26
 EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Closure of existing Long Calls, and opening of new calls with longer maturity (roll). (Closure of existing Long Calls in separate ... (EQS Group)
11.09.26
 EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Schließung bestehender Long-Call-Positionen und Eröffnung neuer Call-Positionen mit längerer Laufzeit (Roll) (Schließung siehe separate ... (EQS Group)
11.09.26
 EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Schließung bestehender Long-Call-Positionen und Eröffnung neuer Call-Positionen mit längerer Laufzeit (Roll) (Eröffnung neuer ... (EQS Group)
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