ANALYSE-FLASH: RBC belässt Adidas auf 'Outperform' - Ziel 250 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für adidas mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Outperform" belassen. Nike und Puma hätten in den vergangenen Jahren Marktanteile gewonnen, Adidas hingegen verloren, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der größte deutsche Sportartikelhersteller zeige derzeit aber die stärkste Dynamik und die Aktien blieben sein Favorit./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2024 / 17:57 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2024 / 00:45 / EDT