adidas Aktie

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

29.01.2026 21:34:38

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Adidas auf 'Sector Perform' - Ziel 160 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für adidas nach Jahres-Eckdaten auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe 2025 knapp über den Erwartungen gelegen, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt bezeichnete er die Resultate aber mehr oder weniger als im Rahmen. Angekündigte Aktienrückkäufe seien angesichts der niedrigen Bewertung der Papiere keine wirkliche Überraschung./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:13 / EST

