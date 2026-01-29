adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|
29.01.2026 21:34:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Adidas auf 'Sector Perform' - Ziel 160 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für adidas nach Jahres-Eckdaten auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe 2025 knapp über den Erwartungen gelegen, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt bezeichnete er die Resultate aber mehr oder weniger als im Rahmen. Angekündigte Aktienrückkäufe seien angesichts der niedrigen Bewertung der Papiere keine wirkliche Überraschung./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:13 / EST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu adidas
|
30.01.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freundlicher Handel: DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
30.01.26
|adidas-Analyse: DZ BANK stuft Aktie mit Kaufen ein (finanzen.at)
|
30.01.26
|Barclays Capital: Equal Weight-Note für adidas-Aktie (finanzen.at)
|
30.01.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
30.01.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: nachmittags Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)