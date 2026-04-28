Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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28.04.2026 20:19:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 225 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus (Airbus SE) nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die Profitabilität sei geringer als erwartet und der Druck auf die freien operativen Barmittel dürften über das Jahr hinweg anhalten, schrieb Ken Herbert in einer ersten Reaktion am Dienstag. Stark habe sich das Rüstungsgeschäft des Flugzeugbauers entwickelt. Anleger dürften das Zahlenwerk als schwachen Jahresauftakt einordnen./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 12:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 12:47 / EDT
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