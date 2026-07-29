Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
29.07.2026 21:19:39
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 225 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus (Airbus SE) nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe die Erwartungen um elf Prozent übertroffen, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Getrieben sei dies von den Auslieferungen in der Zivilflugzeugsparte sowie der Stärke des Rüstungs- und Weltraumbereichs./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:55 / EDT
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SE
|
17:58
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
17:58
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
17:58
|DAX aktuell: DAX beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Paris: CAC 40 klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: DAX-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
15:58
|Aufschläge in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 am Donnerstagnachmittag steigen (finanzen.at)