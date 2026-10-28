Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
28.10.2026 22:49:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 240 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus (Airbus SE) nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe im dritten Quartal die Erwartungen erfüllt, schrieb Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus liege jetzt auf dem notwendigen Schlussspurt im vierten Quartal und und dem Ausblick für 2027./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 13:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 13:50 / EDT
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Nachrichten zu Airbus SE
|
22:49
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 240 Euro (dpa-AFX)
|
19:55
|ROUNDUP: Airbus rechnet trotz holprigem Sommer mit Rekordjahr (dpa-AFX)
|
19:17
|Airbus profits drop as plane deliveries slow (Financial Times)
|
19:17
|Airbus profits drop as plane deliveries slow (Financial Times)
|
17:58
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
17:58
|Impulsarmer Handel in Paris: CAC 40 schlussendlich unentschlossen (finanzen.at)
|
17:50
|Airbus sieht sich trotz schwächerem Sommer auf Kurs zu Rekordjahr (dpa-AFX)
|
17:45
|EQS-Adhoc: Airbus reports Nine-Month (9m) 2026 results (EQS Group)
Analysen zu Airbus SE
|19.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|194,20
|1,18%
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