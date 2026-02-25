AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
|
25.02.2026 11:04:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Auto1 auf 'Outperform' - Ziel 30 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AUTO1 mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Wassachon Udomsilpa lobte am Mittwoch den qualitativ guten Quartalsbericht. Die Markterwartungen lägen allerdings schon am oberen Ende des Ergebnisausblicks./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:06 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:06 / EST
