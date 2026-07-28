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Barclays Aktie

Barclays für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

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28.07.2026 11:04:38

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Barclays nach Zahlen auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Barclays nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 575 Pence belassen. Die Erträge der britischen Großbank und das Vorsteuerergebnis seien im zweiten Quartal besser als erwartet ausgefallen, was aber teilweise kompensiert worden sei durch höher als erwartete Kosten, schrieb Benjamin Toms in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei das Investmentbanking-Geschäft im Vergleich zu den US-Wettbewerbern schwächer ausgefallen./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:47 / EDT

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