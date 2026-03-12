BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
12.03.2026 12:19:41
ANALYSE-FLASH: RBC belässt BMW auf 'Sector Perform' - Ziel 86 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Sector Perform" belassen. In diesem habe das operative Ergebnis (Ebit) die Erwartungen etwas verfehlt, schrieb Tom Narayan in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Prognosen des Autobauers für das laufende Jahr deckten sich mit den Schätzungen am Markt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:16 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:16 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
14:04
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für BMW auf 90 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
13:32
|China’s BYD takes on Porsche and BMW with 5-minute ‘flash charging’ (Financial Times)
|
11:37
|Buy-Note für BMW-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG (finanzen.at)
|
09:29
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|BMW-Aktie höher: Vorsichtiger Ausblick nach rückläufigen Geschäftszahlen (finanzen.at)
|
12.03.26
|ROUNDUP 3: BMW bleibt bei Ausblick vorsichtig - Aktie legt doch noch zu (dpa-AFX)