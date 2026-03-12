BMW Aktie

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

12.03.2026 12:19:41

ANALYSE-FLASH: RBC belässt BMW auf 'Sector Perform' - Ziel 86 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Sector Perform" belassen. In diesem habe das operative Ergebnis (Ebit) die Erwartungen etwas verfehlt, schrieb Tom Narayan in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Prognosen des Autobauers für das laufende Jahr deckten sich mit den Schätzungen am Markt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:16 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:16 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

