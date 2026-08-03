Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|
03.08.2026 22:04:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 265 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach der Zulassung des Typs 737 Max 7 durch die Bundesluftfahrtbehörde der USA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Die Zulassung erfolge früher als erwartet, schrieb Ken Herbert am Montag. Nun verschiebe sich der Fokus Richtung Produktion./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 14:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 14:30 / EDT
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Boeing Co.
|
22:33
|Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
22:04
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 265 Dollar (dpa-AFX)
|
21:58
|Boeing: Kleinstes Modell der 737-Max-Reihe erhält Zulassung (Spiegel Online)
|
20:04
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
|
18:00
|Montagshandel in New York: Dow Jones am Montagmittag im Plus (finanzen.at)
|
16:03
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Boeing von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
16:01
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Start des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
31.07.26
|NYSE-Handel: Dow Jones steigt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)