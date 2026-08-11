Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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11.08.2026 21:34:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 265 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Flugzeug-Auslieferungszahlen für Juli auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Boeing habe mit 53 Jets ein konstantes Tempo an den Tag gelegt, schrieb Ken Herbert am Dienstag nach den Daten. Der Fokus richte sich nun auf die erwartete Beschleunigung in der zweiten Jahreshälfte./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 12:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 12:31 / EDT
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