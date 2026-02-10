Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|
10.02.2026 19:34:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 275 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Mit 46 Auslieferungen im Januar habe der Flugzeugbauer einen positiven Jahresstart hingelegt, so Analyst Ken Herbert in seinem Kommentar am Dienstag./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:10 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:10 / EST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Boeing Co.
|
12.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones sackt am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.at)
|
12.02.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12.02.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
11.02.26