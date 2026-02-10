Boeing Aktie

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

10.02.2026 19:34:38

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 275 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Mit 46 Auslieferungen im Januar habe der Flugzeugbauer einen positiven Jahresstart hingelegt, so Analyst Ken Herbert in seinem Kommentar am Dienstag./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:10 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:10 / EST

