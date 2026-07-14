Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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14.07.2026 21:49:39
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 275 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen für Juni auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Die Auslieferungen seien im Vergleich zum Mai und zum Vorjahr moderat gestiegen, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei eine Entwicklung, die er als insgesamt positiv für die Dynamik der Aktie werte./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 12:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 12:19 / EDT
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