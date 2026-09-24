BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
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24.09.2026 15:04:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt BP auf 'Outperform' - Ziel 700 Pence
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria passte seine Schätzungen in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der integrierten Energiekonzerne in Europa und den USA an aktuelle Rohstoffpreise sowie Angebot und Nachfrage an. Die Gewinnerwartungen im Sektor dürften immens steigen, so der Experte. Zu verdanken sei dies rekordhohen Raffiniermargen und starken Handelsergebnissen. BP zählt zu seinen klaren Favoriten./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:14 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:45 / EDT
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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
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24.09.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
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24.09.26
|Verluste in London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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24.09.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 mit Kursplus (finanzen.at)
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24.09.26
|LSE-Handel: FTSE 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
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24.09.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt BP auf 'Outperform' - Ziel 700 Pence (dpa-AFX)
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24.09.26
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24.09.26
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Analysen zu BP plc (British Petrol)
|24.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|6,52
|0,15%
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