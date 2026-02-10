Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|
10.02.2026 15:49:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Coca-Cola auf 'Outperform' - Ziel 78 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 78 US-Dollar belassen. Das Zahlenwerk des Getränkekonzerns sei gut ausgefallen, aber möglicherweise nicht gut genug, um die Aktie kurzfristig zu stützen, schrieb Nik Modi in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2026 entspreche den Erwartungen./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:03 / EST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
12.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones sackt am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.at)
|
12.02.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
11.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
11.02.26
|Verluste in New York: Dow Jones notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
11.02.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
10.02.26