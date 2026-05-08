Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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08.05.2026 13:34:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Commerzbank auf 'Outperform' - Ziel 43 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe den sehr ambitionierten Plan vorgestellt, die Renditen durch eine Steigerung der Kosten- und Kapitaleffizienz zu erhöhen und gleichzeitig die Erträge zu steigern, schrieb Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gestützt auf die Kostenkontrolle seien die Erwartungen im ersten Quartal mehr oder weniger erfüllt worden./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 02:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 02:16 / EDT
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